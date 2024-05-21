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Сын главы Чечни назначен на должность министра спорта региона

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Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона.
Сын главы Чечни назначен на должность министра спорта региона
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом написал сам глава Чечни в Telegram-канале.

«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил он.

Глава российского региона добавил, что ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведён на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Также Рамзан Кадыров отметил, что региональное Министерство по делам молодёжи возглавит Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики Чеченской Республики представлена кандидатура Темирлана Хучиева.

С 12 февраля 2024 года Ахмат Кадыров занимал пост министра Чеченской Республики по делам молодёжи.

Ранее сообщалось, что Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ.

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