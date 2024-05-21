Сын главы Чечни назначен на должность министра спорта региона
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Об этом написал сам глава Чечни в Telegram-канале.
«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров», — сообщил он.
Глава российского региона добавил, что ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведён на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни.
Также Рамзан Кадыров отметил, что региональное Министерство по делам молодёжи возглавит Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики Чеченской Республики представлена кандидатура Темирлана Хучиева.
С 12 февраля 2024 года Ахмат Кадыров занимал пост министра Чеченской Республики по делам молодёжи.
Ранее сообщалось, что Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ.