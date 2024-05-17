RT в Telegram
Подпишись

Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ

Короткая ссылка
Одес Байсултанов назначен на пост первого заместителя министра спорта России.
Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Распоряжение правительства было опубликовано на официальном портале правовых актов.

До этого Байсултанов был заместителем министра спорта. А должность первого заместителя занимал Азат Кадыров, который был освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Ранее Поздняков поздравил Дегтярёва со вступлением в должность министра спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить