Байсултанова назначили первым заместителем министра спорта РФ

Одес Байсултанов назначен на пост первого заместителя министра спорта России.

Распоряжение правительства было опубликовано на официальном портале правовых актов.

До этого Байсултанов был заместителем министра спорта. А должность первого заместителя занимал Азат Кадыров, который был освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Ранее Поздняков поздравил Дегтярёва со вступлением в должность министра спорта.