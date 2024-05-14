Поздняков поздравил Дегтярёва со вступлением в должность министра спорта

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю Михаила Дегтярёва с вступлением в должность министра спорта Российской Федерации», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что ОКР будет стремиться к долгосрочному конструктивному сотрудничеству с Министерством спорта.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались 79.

Ранее Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения.