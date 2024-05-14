Министр спорта Дегтярёв поблагодарил Путина за доверие после своего назначения

Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил благодарность президенту России Владимиру Путину.

«Указ президента России подписан. С этого дня я возглавляю Министерство спорта России. Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

14 мая стало известно, что Госдума утвердила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Решение было принято на заседании Госдумы в Москве. За проголосовали 350 депутатов, воздержались 79.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта.