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Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума ставит перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтярёвым задачу реформирования министерства.
Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта
  • РИА Новости

«Надо полностью перестроить работу министерства. И это, может быть, именно Дегтярёв и сможет сделать», — приводит слова Володина «Интерфакс».

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярёва на должность министра спорта. Позднее профильный комитет Госдумы поддержал его кандидатуру.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее Дегтярёв рассказал о развитии внутрироссийских соревнований.

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