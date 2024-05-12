Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта
- РИА Новости
«Надо полностью перестроить работу министерства. И это, может быть, именно Дегтярёв и сможет сделать», — приводит слова Володина «Интерфакс».
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярёва на должность министра спорта. Позднее профильный комитет Госдумы поддержал его кандидатуру.
Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Ранее Дегтярёв рассказал о развитии внутрироссийских соревнований.