Володин заявил, что Госдума ставит перед Дегтярёвым задачу реформирования Минспорта

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума ставит перед кандидатом на пост министра спорта Михаилом Дегтярёвым задачу реформирования министерства.

РИА Новости