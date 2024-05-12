Дегтярёв: мы хотим, чтобы внутренние соревнования обгоняли международные

Губернатор Хабаровского края и кандидат на должность министра спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о развитии внутрироссийских соревнований.

«Одна из наших задач — посмотреть единый календарный план и выделить базовые соревнования. Полностью взять всё на обеспечение государства. Зрелищность тоже важный вопрос. Мы хотим, чтобы соревнования внутри обгоняли многие международные. Этот курс мы будем продолжать», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярёва на должность министра спорта.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта.