Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта
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«Уверен, что Дегтярёв обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения задач», — приводит слова Хамитова РИА Новости.
В данный момент обязанности министра спорта исполняет Олег Матыцин. Он был назначен в январе 2020 года.
Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Ранее Винер назвала кандидата на пост министра спорта Дегтярёва блестящим руководителем.