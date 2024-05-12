Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта

Депутат Амир Хамитов сообщил, что комитет Госдумы рекомендовал утвердить Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта.

«Уверен, что Дегтярёв обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения задач», — приводит слова Хамитова РИА Новости.

В данный момент обязанности министра спорта исполняет Олег Матыцин. Он был назначен в январе 2020 года.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее Винер назвала кандидата на пост министра спорта Дегтярёва блестящим руководителем.