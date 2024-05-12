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Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта

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Депутат Амир Хамитов сообщил, что комитет Госдумы рекомендовал утвердить Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта.
Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дегтярёва на пост министра спорта
  • globallookpress.com

«Уверен, что Дегтярёв обладает необходимыми профессиональными и человеческими качествами для решения задач», — приводит слова Хамитова РИА Новости.

В данный момент обязанности министра спорта исполняет Олег Матыцин. Он был назначен в январе 2020 года.

Дегтярёв является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.

Ранее Винер назвала кандидата на пост министра спорта Дегтярёва блестящим руководителем.

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