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Чумгалакова заявила, что инцидент с гимном на награждении ЧЕ по боксу прибавил эмоций

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Россиянка Юлия Чумгалакова прокомментировала инцидент с гимном на награждении на чемпионате Европы по боксу.
Чумгалакова заявила, что инцидент с гимном на награждении ЧЕ по боксу прибавил эмоций
  • РИА Новости

«Это была обычная техническая неполадка, организаторы принесли извинения. Стоя там, я расчувствовалась, было очень приятно, что все пели гимн. Возможно, даже лучше, что так вышло, больше положительных эмоций», — приводит слова Чумгалаковой РИА Новости.

В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы.

На награждении гимн России выключился, и российские боксёры спели гимн самостоятельно — без музыки, а Чумгалакова в тот момент не смогла сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн.

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