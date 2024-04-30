Чумгалакова заявила, что инцидент с гимном на награждении ЧЕ по боксу прибавил эмоций
- РИА Новости
«Это была обычная техническая неполадка, организаторы принесли извинения. Стоя там, я расчувствовалась, было очень приятно, что все пели гимн. Возможно, даже лучше, что так вышло, больше положительных эмоций», — приводит слова Чумгалаковой РИА Новости.
В финальном поединке Чумгалакова победила представительницу Сербии Кристину Варгу и стала двукратной чемпионкой Европы.
На награждении гимн России выключился, и российские боксёры спели гимн самостоятельно — без музыки, а Чумгалакова в тот момент не смогла сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн.