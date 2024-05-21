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Минобороны выступило за уточнение линии госграницы на Балтике

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Министерство обороны России предложило утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области.
Минобороны выступило за уточнение линии госграницы на Балтике
  • globallookpress.com

Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В оборонном ведомстве выступили за утверждение перечня координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

Власти намерены установить систему прямых исходных линий на юге островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды.

Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Балтийское море никогда не станет зоной НАТО.

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