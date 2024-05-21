Минобороны выступило за уточнение линии госграницы на Балтике
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Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В оборонном ведомстве выступили за утверждение перечня координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.
Власти намерены установить систему прямых исходных линий на юге островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды.
Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что Балтийское море никогда не станет зоной НАТО.