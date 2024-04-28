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России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко поделилась мнением о ситуации с выключившимся гимном России на проходящем в Белграде чемпионате Европы.
России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн
  • © Федерация бокса России/Леонид Утешев

В субботу, 27 апреля, гимн России выключился во время церемонии награждения победительницы в весовой категории до 48 кг Юлии Чумгалаковой.

Российские боксёры спели гимн самостоятельно — без музыки, а Чумгалакова в тот момент не смогла сдержать слёз.

Кириенко отметила, что эта ситуация действительно была неприятной, но в действиях организаторов не было злого умысла. 

«Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Не надо тут выискивать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное — мы знаем слова гимна и вместе спели, что всем всегда советую делать», — отметила Кириенко, её слова приводит пресс-служба ФБР.

Женская сборная России заняла первое общекомандное место на проходящем турнире, завоевав три золотые и семь серебряных медалей.

Ранее сообщалось, что россиянка Гапешина стала чемпионкой Европы по боксу.

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