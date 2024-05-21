Силы ПВО России уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

«Около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области пострадала при атаке со стороны ВСУ.