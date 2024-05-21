Силы ПВО России уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью
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«Около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области пострадала при атаке со стороны ВСУ.