Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ продолжат считать Владимира Зеленского легитимным главой государства вопреки тому факту, что срок его полномочий истёк.

Об этом она сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, конституции не только Украины, но и других стран предусматривают, что во время военного положения нельзя проводить выборы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, общаясь с российскими журналистами в Китае, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.