Бербок: Германия продолжит считать Зеленского легитимным президентом
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Об этом она сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
«Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, конституции не только Украины, но и других стран предусматривают, что во время военного положения нельзя проводить выборы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, общаясь с российскими журналистами в Китае, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.