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Бербок: Германия продолжит считать Зеленского легитимным президентом

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ продолжат считать Владимира Зеленского легитимным главой государства вопреки тому факту, что срок его полномочий истёк.
Бербок: Германия продолжит считать Зеленского легитимным президентом
  • Gettyimages.ru
  • © Kay Nietfeld/picture alliance

Об этом она сказала на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, конституции не только Украины, но и других стран предусматривают, что во время военного положения нельзя проводить выборы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, общаясь с российскими журналистами в Китае, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

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