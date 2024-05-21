ЦПВС: самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство САР
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«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — сказал он.
Вместе с этим коалиция допустила два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полётами беспилотников.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили два пункта базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков.