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ЦПВС: самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство САР

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Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
ЦПВС: самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство САР
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — сказал он.

Вместе с этим коалиция допустила два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полётами беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили два пункта базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков.

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