Игроки сборной России будут общаться с болельщиками в соцсетях 30 декабря

Игроки сборной России будут общаться с болельщиками в Telegram-канале команды.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Игроки смогут общаться с помощью видеокружков. Для этого доступ к группе получили Андрей Мостовой, Дмитрий Баринов, Фёдор Чалов, Александр Соболев, Александр Сильянов, Данил Глебов, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Никита Кривцов.

Старт даст главный тренер команды Валерий Карпин.

Болельщики смогут отвечать игрокам, так как комментарии будут открыты.

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о будущем Карпина в сборной России после мартовских матчей.