RT в Telegram
Подпишись

Игроки сборной России будут общаться с болельщиками в соцсетях 30 декабря

Короткая ссылка
Игроки сборной России будут общаться с болельщиками в Telegram-канале команды.
Игроки сборной России будут общаться с болельщиками в соцсетях 30 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Игроки смогут общаться с помощью видеокружков. Для этого доступ к группе получили Андрей Мостовой, Дмитрий Баринов, Фёдор Чалов, Александр Соболев, Александр Сильянов, Данил Глебов, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Никита Кривцов.

Старт даст главный тренер команды Валерий Карпин.

Болельщики смогут отвечать игрокам, так как комментарии будут открыты.

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о будущем Карпина в сборной России после мартовских матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить