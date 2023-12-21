РФС примет решение о будущем Карпина после мартовских матчей

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение касательно будущего Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Желание у Карпина есть. Давайте мы проведём мартовские матчи, после этого будем принимать решение о продлении. Многое будет зависеть от того, что у нас будет с официальными матчами и будет ли он готов покинуть «Ростов» и сосредоточиться только на сборной», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

Исполком РФС на заседании 20 декабря принял решение не переходить в АФК.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

В 2022 году Карпин продлил соглашение с РФС до августа 2024 года.

Ранее Митрофанов заявил, что РФС настроен продлить контракт с Карпиным.