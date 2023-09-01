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Шипачёв — о возвращении Федотова в КХЛ: год у Ивана вышел приключенческий

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Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв для понять, что ждал возвращения голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Шипачёв — о возвращении Федотова в КХЛ: год у Ивана вышел приключенческий
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ваня Федотов хороший парень. Рад, что он вышел играть. Год у него вышел интересный, приключенческий. Хорошо для всей лиги, что он вернулся», — цитирует Шипачёва Sport24.

При этом форвард признался, что не может себя представить на месте Федотова.

«Но Слава Войнов после пропущенного сезона возвращался. И прекрасно играет. Видимо, это за счёт характера и мастерства», — добавил Шипачёв.

ЦСКА на своём льду потерпел поражение в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:5). Федотов отразил 22 броска. А Шипачёв забросил шайбу и записал на свой счёт результативную передачу.

Федотов летом 2022 года был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. 26-летний голкипер на чемпионате Вооружённых сил РФ по хоккею представлял сборную Военно-морского флота и был заявлен в звании старшего матроса.

Ранее сообщалось, что IIHF оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ.






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