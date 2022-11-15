Щербакова заявила, что за пределами катка многое для неё в новинку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что изменилось в её жизни после возвращения с Игр-2022 в Пекине.

«Я стала пробовать себя в других сферах. Пытаюсь понять, что мне интересно, и экспериментировать. Всё из того, что я там делаю, — новое для меня: пришлось учиться работать с «ухом», записывать подводки», — цитирует Щербакову «Сноб».

По её словам, она достаточно закрытый человек и заводить новые знакомства ей тяжело, а шоу учит быть более раскрепощённой.

18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее Щербакова заявила, что перевыполнила свои планы на Играх-2022 в Пекине.