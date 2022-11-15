Щербакова — о золоте Олимпиады-2022: перевыполнила собственные планы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова считает, что перевыполнила свои планы на Играх-2022 в Пекине.

«Суть не в том, что я никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой. Скорее, для меня это казалось чем-то недостижимым. Получается, я перевыполнила собственные планы», — цитирует Щербакову «Сноб».

По её словам, нужно постоянно развиваться и не стоять на месте, чтобы достигать поставленных целей.

18-летняя Щербакова завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

В августе Анна перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее Щербакова рассказала о сотрудничестве с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.