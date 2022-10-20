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Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Федотов объяснил, почему решил приехать на заседание КДК РФС
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Здесь же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, достали из видео. По этой причине и приехал на заседание. Кто сейчас проводит тренировку ЦСКА? Они ждут меня», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После первого тайма встречи Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов заявил, что они с Абаскалем встретились после матча, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

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