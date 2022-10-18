Федотов: мы с Абаскалем встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои высказывания после дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Меня спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». Мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

После первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип фейр-плей и продолжили атаку, забив гол. В ответ наставник армейцев в нецензурной форме обратился к своему коллеге.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов поделился мнением насчёт работы тренеров-легионеров.