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Федотов рассказал о своём отношении к иностранным тренерам

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением насчёт работы тренеров-легионеров.

«Мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура чемпионата России Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на поведение Федотова в матче со «Спартаком».

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