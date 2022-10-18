Канчельскис — о Федотове: ему не стоило обращать внимание на Абаскаля

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на поведение главного тренера армейцев Владимира Федотова в матче с красно-белыми в 13-м туре чемпионата России.

«Конечно, не надо было обращать внимание на Абаскаля. Надо было сделать так, чтобы ЦСКА победил на поле, а потом показать счёт на табло. С другой стороны, почему Абаскаль стал махать руками? Назад уже ничего не вернуть. Но, конечно, не стоит так проявлять свои эмоции», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что официальное заявление по поводу инцидента появится 18 октября после 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что тренеру ЦСКА Федотову грозит дисквалификация до четырёх матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).