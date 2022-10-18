«Матч ТВ»: тренеру ЦСКА Федотову грозит дисквалификация до четырёх матчей РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может получить дисквалификацию от двух до четырёх матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации «Матч ТВ», контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит поведение и слова Федотова в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что официальное заявление по поводу инцидента появится 18 октября после 16:00 мск.

Ранее Зарема Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.