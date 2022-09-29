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Болельщики «Зенита» на матче со «Спартаком» вывесили баннер в память о погибших в Ижевске

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Болельщики «Зенита» почтили память погибших после трагедии в Ижевске.
Болельщики «Зенита» на матче со «Спартаком» вывесили баннер в память о погибших в Ижевске

    Нападение произошло в ижевской школе №88 26 сентября.

    «Спартак» принимает «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена». Счёт после первого тайма 0:0.

    Красно-белые с шестью очками лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя баллами занимает третье место.

    Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России между санкт-петербургским клубом и московским «Спартаком».

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