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В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза России

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Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза и побеседует с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза России
  • globallookpress.com

«Президент сегодня работает в резиденции Ново-Огарёво. Сегодня у него несколько встреч непубличного характера. Во второй половине дня он проведёт совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

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