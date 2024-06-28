В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза России
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«Президент сегодня работает в резиденции Ново-Огарёво. Сегодня у него несколько встреч непубличного характера. Во второй половине дня он проведёт совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС пройдёт в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил выпускников с окончанием школы.