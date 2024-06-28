В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза и побеседует с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

«Президент сегодня работает в резиденции Ново-Огарёво. Сегодня у него несколько встреч непубличного характера. Во второй половине дня он проведёт совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил выпускников с окончанием школы.