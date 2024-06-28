Следователи начали выяснять обстоятельства издевательств сиделки над инвалидом
- РИА Новости
«Организовано проведение доследственной проверки... Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что сиделка, которая должна была ухаживать за 68-летней пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, кричала на неё и «изгоняла духов».
Пострадавшая недееспособна, она инвалид первой группы.