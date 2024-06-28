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Кимаковский: ВСУ покинули ряд важных позиций возле Торецка

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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил об уходе украинских военных с ряда стратегически важных позиций около города Торецка.
Кимаковский: ВСУ покинули ряд важных позиций возле Торецка
  • AFP
  • © Roman PILIPEY

Как он отметил в беседе с ТАСС, около населённого пункта военные ВСУ находятся «не в лучшей ситуации».

«Под давлением (российских сил. — RT) им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — уточнил советник главы ДНР.

По его словам, украинские военные за последние дни потеряли несколько десятков человек в данном районе.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали принудительную эвакуацию из Торецка.

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