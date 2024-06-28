Кимаковский: ВСУ покинули ряд важных позиций возле Торецка
- AFP
- © Roman PILIPEY
Как он отметил в беседе с ТАСС, около населённого пункта военные ВСУ находятся «не в лучшей ситуации».
«Под давлением (российских сил. — RT) им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — уточнил советник главы ДНР.
По его словам, украинские военные за последние дни потеряли несколько десятков человек в данном районе.
Ранее сообщалось, что украинские власти начали принудительную эвакуацию из Торецка.