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Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордную жару 2 июля в Москве

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Анастасия Румянцева
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об ожидающейся рекордной жаре в Москве.
Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордную жару 2 июля в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы считаем, что рекордные значения возможны только
2 июля, потому что мы ожидаем, что именно в этот период температура будет в пределах +30...+32 °С, а рекорд для 2 июля — это +31,9 °С в 1890 году. Потом температура воздуха будет около рекордных значений. Но, как некоторые прогнозируют, что в Москве +34°С, я думаю, конечно, на такие значения погода у нас не расщедрится», — считает эксперт.

Потом, как рассказала синоптик, произойдёт смена антициклонов, порциями будет поступать более свежий воздух.

«Он, конечно, тоже станет быстро прогреваться, но всё-таки значений существенно +30 °С мы не ожидаем. Но, действительно, температура воздуха будет значительно выше климатической нормы. То есть такая погода будет очень тяжело переноситься жителями столичного региона, потому что тогда, когда ночи будут довольно душные, и дневная температура высока, и солнца будет много, стены будут интенсивно прогреваться, и поэтому ощущение духоты, особенно на верхних этажах», — заключила собеседница RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России в выходные дни.

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