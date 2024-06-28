Синоптик Шувалов: жара возвращается по всей Центральной России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России в выходные дни.

«Жара возвращается и утверждается по всей Центральной России. От Твери до Воронежа +27...+29 °С, в воскресенье +29...+31 °С. Но в воскресенье ожидается фронтальный раздел с запада, могут быть кратковременные дожди и грозы», — объяснил синоптик.

По его словам, фронт будет кратковременным.

«И снова за ним хорошая погода. В субботу солнечно, сухо — самое хорошее время, чтобы провести его на берегу любого водоёма. С начала июля опять жара», — заключил собеседник RT.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала не переедать в жару.