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AFP: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины

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Украинские власти продолжают переговоры с Евросоюзом о создании бесполётной зоны на западе страны, сообщает AFP.
AFP: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины
  • Gettyimages.ru

Французское агентство ссылается на высокопоставленного представителя украинской службы безопасности, передаёт РИА Новости

По его словам, Киев ведёт переговоры с западными партнёрами о создании бесполётной зоны над Западной Украиной с применением систем Patriot в Польше или Румынии. 

Собеседник агентства подчеркнул, что это непростое решение. Он также отметил, что на Западе с осторожностью относятся к мерам, которые могут привести к масштабному конфликту с Россией. 

Ранее стало известно, что НАТО планирует создать в Германии миссию по оказанию помощи всех видов Украине в долгосрочной перспективе.

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