AFP: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины

Украинские власти продолжают переговоры с Евросоюзом о создании бесполётной зоны на западе страны, сообщает AFP.

Французское агентство ссылается на высокопоставленного представителя украинской службы безопасности, передаёт РИА Новости.

По его словам, Киев ведёт переговоры с западными партнёрами о создании бесполётной зоны над Западной Украиной с применением систем Patriot в Польше или Румынии.

Собеседник агентства подчеркнул, что это непростое решение. Он также отметил, что на Западе с осторожностью относятся к мерам, которые могут привести к масштабному конфликту с Россией.

Ранее стало известно, что НАТО планирует создать в Германии миссию по оказанию помощи всех видов Украине в долгосрочной перспективе.