AFP: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполётной зоны на западе Украины
- Gettyimages.ru
Французское агентство ссылается на высокопоставленного представителя украинской службы безопасности, передаёт РИА Новости.
По его словам, Киев ведёт переговоры с западными партнёрами о создании бесполётной зоны над Западной Украиной с применением систем Patriot в Польше или Румынии.
Собеседник агентства подчеркнул, что это непростое решение. Он также отметил, что на Западе с осторожностью относятся к мерам, которые могут привести к масштабному конфликту с Россией.
Ранее стало известно, что НАТО планирует создать в Германии миссию по оказанию помощи всех видов Украине в долгосрочной перспективе.