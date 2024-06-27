NYT: НАТО планирует создать миссию в Германии по оказанию помощи Украине
- РИА Новости
Как пишет газета The New York Times, на июльском саммите Украину не пригласят в НАТО, однако альянс намерен объявить о создании миссии в Германии для координации помощи всех видов Украине в долгосрочной перспективе.
«Этот шаг призван послать сильный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет от поддержки войны», — пишет издание.
Отмечается, что в рамках миссии планируется координировать подготовку украинских военных. При этом источники газеты подчёркивают, что с созданием миссии согласны не все страны.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите.
Саммит НАТО пройдёт 9—11 июля в Вашингтоне.