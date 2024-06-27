RT в Telegram
Подпишись

NYT: НАТО планирует создать миссию в Германии по оказанию помощи Украине

Короткая ссылка
НАТО планирует создать в Германии миссию по оказанию помощи Украине. Отмечается, что такой шаг должен послать «сильный сигнал» о приверженности союзников.
NYT: НАТО планирует создать миссию в Германии по оказанию помощи Украине
  • РИА Новости

Как пишет газета The New York Times, на июльском саммите Украину не пригласят в НАТО, однако альянс намерен объявить о создании миссии в Германии для координации помощи всех видов Украине в долгосрочной перспективе.

«Этот шаг призван послать сильный сигнал о приверженности союзников как Киеву, так и Москве, которая надеется, что Запад устанет от поддержки войны», — пишет издание.

Отмечается, что в рамках миссии планируется координировать подготовку украинских военных. При этом источники газеты подчёркивают, что с созданием миссии согласны не все страны.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите.

Саммит НАТО пройдёт 9—11 июля в Вашингтоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить