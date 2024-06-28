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В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа»

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В медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) была проведена презентация, на которой представили новый аналог YouTube, получивший название «Платформа».
В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, проект показали публике российские разработчики из компании Rteam.

Отмечается, что, в отличие от уже существующих аналогов, вроде RuTube и «VK Видео», «Платформа» имеет интерфейс и функционал, очень приближенные к YouTube.

Уточняется, что в систему интегрированы такие функции, как рекомендации и инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Также имеется ряд и других возможностей.

Генеральный директор Rteam Андрей Талызин утверждает, что сейчас «Платформа» в состоянии выдерживать 240 тыс. запросов в секунду.

В мае депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube, он анонсировал его презентацию летом.

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