В России представили новый аналог YouTube под названием «Платформа»
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Как сообщает ТАСС, проект показали публике российские разработчики из компании Rteam.
Отмечается, что, в отличие от уже существующих аналогов, вроде RuTube и «VK Видео», «Платформа» имеет интерфейс и функционал, очень приближенные к YouTube.
Уточняется, что в систему интегрированы такие функции, как рекомендации и инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Также имеется ряд и других возможностей.
Генеральный директор Rteam Андрей Талызин утверждает, что сейчас «Платформа» в состоянии выдерживать 240 тыс. запросов в секунду.
В мае депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube, он анонсировал его презентацию летом.