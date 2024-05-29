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Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube

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Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube. Его могут представить уже этим летом.
Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube
  • РИА Новости

«В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен ещё один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о необходимости продолжать давление на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров. По его словам, существующие меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны.

Депутат добавил, что уже обратился к Роскомнадзору с просьбой подумать над новыми шагами воздействия.

В январе Роскомнадзор заявлял, что не получал заявок на включение в реестр от зарубежных хостеров.

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