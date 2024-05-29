Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможном появлении ещё одного аналога YouTube
- РИА Новости
«В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен ещё один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он заявил о необходимости продолжать давление на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров. По его словам, существующие меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны.
Депутат добавил, что уже обратился к Роскомнадзору с просьбой подумать над новыми шагами воздействия.
В январе Роскомнадзор заявлял, что не получал заявок на включение в реестр от зарубежных хостеров.