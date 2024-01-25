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Роскомнадзор не получил заявок на включение в реестр от зарубежных хостеров

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Иностранные хостинг-провайдеры пока не подавали заявок на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России. Сейчас в реестр включено 266 провайдеров, ещё 44 заявки рассматриваются.
Роскомнадзор не получил заявок на включение в реестр от зарубежных хостеров
  • РИА Новости

«Иностранные организации не подавали в Роскомнадзор заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга», — сказали RT в пресс-службе Роскомнадзора. 

Вместе с этим гендиректор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов в беседе с РБК отметил, что в реестре есть формально зарубежные компании, например, ActiveCloud (её местное юрлицо — ООО «Активхост Ру» — принадлежит кипрской ActiveCloud Holding Limited).

По мнению гендиректора RU-CENTER Андрея Кузьмичёва, у иностранных хостинг-провайдеров в России были «сравнительно небольшие клиентские портфели», поэтому им «нет резона держаться» за них в ущерб своим «домашним» рынкам.

В июне 2023 года Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень для «приземления».

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