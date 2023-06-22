Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень для «приземления»

Короткая ссылка
Роскомнадзор включил в перечень компаний, подлежащих «приземлению», 12 иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon.
Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень для «приземления»
  • Gettyimages.ru
  • © alexsl

«Приземление» означает требование открыть своё представительство в России.

В список вошли, в частности, Hetzner Online, Network Solutions, Ionos, DreamHost.

В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

В Роскомнадзоре также предупредили, что в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», будут запущены меры принуждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить