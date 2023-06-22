Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень для «приземления»

Роскомнадзор включил в перечень компаний, подлежащих «приземлению», 12 иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon.

«Приземление» означает требование открыть своё представительство в России.

В список вошли, в частности, Hetzner Online, Network Solutions, Ionos, DreamHost.

В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

В Роскомнадзоре также предупредили, что в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», будут запущены меры принуждения.