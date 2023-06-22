Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень для «приземления»
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«Приземление» означает требование открыть своё представительство в России.
В список вошли, в частности, Hetzner Online, Network Solutions, Ionos, DreamHost.
В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
В Роскомнадзоре также предупредили, что в ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», будут запущены меры принуждения.