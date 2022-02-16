РКН анонсировал «меры принуждения» для компаний, не выполнивших закон о «приземлении»
- РИА Новости
«До конца месяца Роскомнадзор запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали «приземляться» в России, в частности это запрет рекламы», — цитирует его РБК.
По словам Субботина, пока в полной мере закон исполнили Apple и Spotify. Частично подчинились TikTok, Likeme, Twitter, Zoom, Viber. Проигнорировали требования закона Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram.
В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.