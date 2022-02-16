РКН анонсировал «меры принуждения» для компаний, не выполнивших закон о «приземлении»

Короткая ссылка
В ближайшее время для иностранных компаний, которые не выполнили российский закон о «приземлении», будут запущены меры принуждения, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
РКН анонсировал «меры принуждения» для компаний, не выполнивших закон о «приземлении»
  • РИА Новости

«До конца месяца Роскомнадзор запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали «приземляться» в России, в частности это запрет рекламы», — цитирует его РБК.

По словам Субботина, пока в полной мере закон исполнили Apple и Spotify. Частично подчинились TikTok, Likeme, Twitter, Zoom, Viber. Проигнорировали требования закона Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить