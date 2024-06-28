Над территорией пяти областей: в МО РФ заявили о перехвате и об уничтожении 25 беспилотников ВСУ за ночь

МО РФ: за ночь перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО предотвратили новые попытки киевского режима устроить террористические атаки на российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ночь на 28 июня перехвачены и уничтожены в общей сложности 25 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.