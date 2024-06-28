Над территорией пяти областей: в МО РФ заявили о перехвате и об уничтожении 25 беспилотников ВСУ за ночь
МО РФ: за ночь перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
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28 июня 2024
В Брянской области арестован мужчина, подозреваемый в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
По данным органов безопасности, мужчина отслеживал, а после передавал украинской стороне данные о численности, дислокации и передвижении ВС России.
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ВСУ покинули ряд важных позиций возле Торецка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Как он отметил в беседе с ТАСС, около населённого пункта военные ВСУ находятся «не в лучшей ситуации».
«Под давлением [российских сил] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — уточнил советник главы ДНР.
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В Белгородской области около 11:00 дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар, заявили в Минобороны РФ.
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В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ, в том числе семеро детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.
«На лечение в московские ведущие медучреждения... направлены 22 человека: 12 детей, десять взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжёлое, шесть пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в состоянии лёгкой степени тяжести», — сообщил он.
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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не будет отправлять на Украину своих военных даже в составе учебных миссий.
«Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тыс. солдат в Польше. Это идёт хорошо. Мы будем продолжать это далее», — цитирует его РИА Новости.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования «Кракен»* в Николаевской области.
«В половине четвёртого утра был нанесён множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды «Кракен» возле населённого пункта Галициново. Сопротивление сообщает не менее чем о семи прилётах», — заявил он РИА Новости.
По словам Лебедева, три из них сопровождались большим выбросом пламени, детонация происходила более 20 минут.
* «Кракен» — запрещённая в России организация.
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Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчёта БМ-21 «Град» группировки войск «Центр», который поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на Авдеевском направлении.
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В Минобороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении идёт активное продвижение. Об этом говорится в сообщении ведомства, касающемся работы экипажей танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток».
«Сейчас на Южно-Донецком направлении идёт активное продвижение российских войск почти по всей длине фронта, и современные танки играют в нём немаловажную роль», — говорится в сообщении.
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