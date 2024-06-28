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Над территорией пяти областей: в МО РФ заявили о перехвате и об уничтожении 25 беспилотников ВСУ за ночь

МО РФ: за ночь перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО предотвратили новые попытки киевского режима устроить террористические атаки на российской территории, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ночь на 28 июня перехвачены и уничтожены в общей сложности 25 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
Над территорией пяти областей: в МО РФ заявили о перехвате и об уничтожении 25 беспилотников ВСУ за ночь
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков
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  • 28 июня 2024

    В Брянской области арестован мужчина, подозреваемый в государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

    По данным органов безопасности, мужчина отслеживал, а после передавал украинской стороне данные о численности, дислокации и передвижении ВС России.

  • ВСУ покинули ряд важных позиций возле Торецка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Как он отметил в беседе с ТАСС, около населённого пункта военные ВСУ находятся «не в лучшей ситуации».

    «Под давлением [российских сил] им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — уточнил советник главы ДНР.

  • В Белгородской области около 11:00 дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар, заявили в Минобороны РФ.

  • В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ, в том числе семеро детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    «На лечение в московские ведущие медучреждения... направлены 22 человека: 12 детей, десять взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжёлое, шесть пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в состоянии лёгкой степени тяжести», — сообщил он.

  • Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не будет отправлять на Украину своих военных даже в составе учебных миссий.

    «Польша стоит на позиции, наше мнение следующее: мы уже обучили более 20 тыс. солдат в Польше. Это идёт хорошо. Мы будем продолжать это далее», — цитирует его РИА Новости.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о множественном ударе по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования «Кракен»* в Николаевской области.

    «В половине четвёртого утра был нанесён множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды «Кракен» возле населённого пункта Галициново. Сопротивление сообщает не менее чем о семи прилётах», — заявил он РИА Новости.

    По словам Лебедева, три из них сопровождались большим выбросом пламени, детонация происходила более 20 минут.

    * «Кракен» — запрещённая в России организация.

  • Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчёта БМ-21 «Град» группировки войск «Центр», который поразил район сосредоточения живой силы и технику ВСУ на Авдеевском направлении.

  • В Минобороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении идёт активное продвижение. Об этом говорится в сообщении ведомства, касающемся работы экипажей танков Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв» группировки войск «Восток».

    «Сейчас на Южно-Донецком направлении идёт активное продвижение российских войск почти по всей длине фронта, и современные танки играют в нём немаловажную роль», — говорится в сообщении.

  • Главные события СВО за 27 июня — в материале RT.

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