Песков: отношения России и ЕС после смены руководства Евросоюза остались плохими
- РИА Новости
«Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие... Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией», — сказал он.
По словам представителя Кремля, премьер Эстонии Кая Каллас также «не демонстрировала дипломатических наклонностей» и отличается русофобскими заявлениями.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС.