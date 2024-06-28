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Песков: отношения России и ЕС после смены руководства Евросоюза остались плохими

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После смены руководства в Евросоюзе отношения ЕС и России остаются плохими, перспективы не улучшились, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: отношения России и ЕС после смены руководства Евросоюза остались плохими
  • РИА Новости

«Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие... Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией», — сказал он.

По словам представителя Кремля, премьер Эстонии Кая Каллас также «не демонстрировала дипломатических наклонностей» и отличается русофобскими заявлениями.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС.

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