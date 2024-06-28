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Политолог: противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС

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Анастасия Румянцева
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв прокомментировал в беседе с RT намерение Евросоюза профинансировать проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.
Политолог: противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС
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Он подчеркнул, что подобные проекты направлены против России. При этом эксперт акцентировал внимание, прежде всего, на назначениях на ключевые посты в евроинституты.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен переназначена на пост главы Еврокомиссии, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выбрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а бывший премьер Португалии Антониу Кошта — главой Евросовета.

Трухачёв отметил, что это «ярко выраженные антироссийские назначения».

«Это значит, что противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС, притом не только внешней, внутренние дела ЕС тоже будут подчинены этому», — заявил собеседник RT.

Политолог добавил, что Евросоюз «усиливает свою военную составляющую».

«Мы пытаемся исходить из логики мирного времени, а руководство Евросоюза не живёт в отношениях с Россией в логике мирного времени», — рассказал он.

Говоря о финансировании проекта, эксперт отметил, что средства на это найдут, хотя их, по его мнению, выделят в меньшем количестве, чем ожидают страны-инициаторы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.

Отмечается также, что Варшава смогла вывести на уровень ЕС проект балтийской линии обороны на границе с Россией. 

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