Политолог: противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС
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Он подчеркнул, что подобные проекты направлены против России. При этом эксперт акцентировал внимание, прежде всего, на назначениях на ключевые посты в евроинституты.
Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен переназначена на пост главы Еврокомиссии, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выбрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а бывший премьер Португалии Антониу Кошта — главой Евросовета.
Трухачёв отметил, что это «ярко выраженные антироссийские назначения».
«Это значит, что противостояние с Россией является абсолютной основой политики ЕС, притом не только внешней, внутренние дела ЕС тоже будут подчинены этому», — заявил собеседник RT.
Политолог добавил, что Евросоюз «усиливает свою военную составляющую».
«Мы пытаемся исходить из логики мирного времени, а руководство Евросоюза не живёт в отношениях с Россией в логике мирного времени», — рассказал он.
Говоря о финансировании проекта, эксперт отметил, что средства на это найдут, хотя их, по его мнению, выделят в меньшем количестве, чем ожидают страны-инициаторы.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.
Отмечается также, что Варшава смогла вывести на уровень ЕС проект балтийской линии обороны на границе с Россией.