Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты
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Мишель отметил, что Урсула фон дер Ляйен переназначена на пост главы Еврокомиссии, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выбрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а бывший премьер Португалии Антониу Кошта — главой Евросовета.
Ранее лидеры европейских стран выступили за создание нового режима санкций против России из-за якобы «дестабилизирующих действий страны за рубежом».
Они также не смогли достигнуть договорённости о мерах по предоставлению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России.