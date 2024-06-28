RT в Telegram
Подпишись

Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты

Короткая ссылка
Уходящий глава Евросовета Шарль Мишель сообщил на своей странице в соцсети, что лидеры стран Евросоюза утвердили назначения на высшие посты европейских институтов на следующие пять лет.
Лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты
  • Gettyimages.ru

Мишель отметил, что Урсула фон дер Ляйен переназначена на пост главы Еврокомиссии, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выбрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а бывший премьер Португалии Антониу Кошта — главой Евросовета. 

Ранее лидеры европейских стран выступили за создание нового режима санкций против России из-за якобы «дестабилизирующих действий страны за рубежом».

Они также не смогли достигнуть договорённости о мерах по предоставлению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить