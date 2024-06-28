Мишель: саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.
«В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», — цитирует его ТАСС.
Ранее ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Также в Reuters отметили, что Украина лишится помощи ЕС, если свернёт с «европейского пути».