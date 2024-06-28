Мишель: саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву кредита на $50 млрд

Саммит ЕС не достиг договорённости о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от активов России.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.

«В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», — цитирует его ТАСС.

Ранее ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Также в Reuters отметили, что Украина лишится помощи ЕС, если свернёт с «европейского пути».