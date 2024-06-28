Песков заявил об интересе Москвы к исходу избирательной кампании во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об интересе российской стороны к исходу избирательной кампании во Франции.

«Конечно, Франция — это одна из крупнейших стран Европы и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес, поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит», — заявил он.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов.

Он также отметил, что российская сторона фиксирует динамику, связанную с потерей популярности у одних политических сил во Франции и с ростом популярности у других.

«Но, опять же, это внутреннее дело Франции», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что российская сторона ознакомится с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США.