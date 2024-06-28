Песков прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
- РИА Новости
«Это не событие нашей повестки», — сказал он.
По его словам, у российских властей много вопросов, которые действительно важны именно для России.
«Дебаты в Соединённых Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — повторил он.
При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона ознакомится с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США.
Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.