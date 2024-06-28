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Песков прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Песков прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
  • РИА Новости

«Это не событие нашей повестки», — сказал он.

По его словам, у российских властей много вопросов, которые действительно важны именно для России. 

«Дебаты в Соединённых Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — повторил он.

При этом представитель Кремля отметил, что российская сторона ознакомится с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США.

Ранее телеканал CNN заявил, что две трети зрителей предвыборных дебатов в США присудили Трампу победу над Байденом.

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