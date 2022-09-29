Лепёхин считает «Зенит» фаворитом в матче КР со «Спартаком»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России между санкт-петербургским клубом и московским «Спартаком».

«Такие матчи, как «Спартак» — «Зенит», всегда интересны и непредсказуемы по результату. Безусловно, «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком»», — цитирует Лепёхина «Спорт День За Днем».

По его мнению, футболисты обеих команд покажут зрелищный и интересный матч.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые с шестью очками лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя баллами занимает третье место.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.