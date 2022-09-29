Лепёхин считает «Зенит» фаворитом в матче КР со «Спартаком»
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«Такие матчи, как «Спартак» — «Зенит», всегда интересны и непредсказуемы по результату. Безусловно, «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком»», — цитирует Лепёхина «Спорт День За Днем».
По его мнению, футболисты обеих команд покажут зрелищный и интересный матч.
«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.
Красно-белые с шестью очками лидируют в группе В. Петербургский клуб с тремя баллами занимает третье место.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.