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Суд приговорил к пожизненному сроку поджигателя общежития в Москве

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Устроивший поджог общежития в Москве мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Суд приговорил к пожизненному сроку поджигателя общежития в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете России. 

«Собранные ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего мужчины», — отметили в ведомстве. 

Суд признал поджигателя виновным в убийстве семи человек, двое из которых — дети, и покушении на убийство 12 лиц. 

В СК пояснили, что 21 февраля прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с соседями в общежитии из-за шума. Он разместил на пороге их комнаты мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. 

Когда мешок загорелся, мужчина скрылся с места преступления. 

Ранее в СК заявили, что мотивом совершённого преступления являлась «неприязнь к жильцам».

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