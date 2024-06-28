Суд приговорил к пожизненному сроку поджигателя общежития в Москве

Устроивший поджог общежития в Москве мужчина приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Собранные ГСУ СК России по городу Москве доказательства признаны коллегией присяжных заседателей и судом достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего мужчины», — отметили в ведомстве.

Суд признал поджигателя виновным в убийстве семи человек, двое из которых — дети, и покушении на убийство 12 лиц.

В СК пояснили, что 21 февраля прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с соседями в общежитии из-за шума. Он разместил на пороге их комнаты мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Когда мешок загорелся, мужчина скрылся с места преступления.

Ранее в СК заявили, что мотивом совершённого преступления являлась «неприязнь к жильцам».