В СК рассказали о мотиве совершившего поджог отеля в центре Москвы

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что пожар в отеле МКМ на Международной улице в центре Москвы произошёл в результате поджога.

Как сообщает РИА Новости, в СК заявили, что злоумышленник совершил поджог в общежитии, которое располагалось в одном здании с отелем. Мотивом совершённого преступления являлась «неприязнь к жильцам».

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа», — сказала Иванова, добавив, что причастного к преступлению ищут.

Уточняется, что СК проверит организацию, управляющую соответствующим общежитием.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в отеле МКМ в центре Москвы погибли семь человек.

СК России уже возбудил уголовное дело по факту происшествия.