RT в Telegram
Подпишись

В ФСБ заявили об аресте мужчины в Брянской области по делу о госизмене

Короткая ссылка
В ФСБ по Брянской области заявили об аресте жителя региона, подозреваемого в государственной измене в пользу Украины. Предполагается, что он передавал секретные данные украинским спецслужбам.
В ФСБ заявили об аресте мужчины в Брянской области по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует заявление спецслужбы ТАСС.

Уточняется, что мужчина отслеживал, а после передавал украинской стороне данные о численности, дислокации и передвижении ВС России.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя, задержанного в Псковской области, к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить