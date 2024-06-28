В ФСБ заявили об аресте мужчины в Брянской области по делу о госизмене
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует заявление спецслужбы ТАСС.
Уточняется, что мужчина отслеживал, а после передавал украинской стороне данные о численности, дислокации и передвижении ВС России.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя, задержанного в Псковской области, к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.