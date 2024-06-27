Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за госизмену
- РИА Новости
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что суд признал его виновным и «назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет».
Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима.
Также осуждённому было установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.
Ранее сообщалось, что против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене.