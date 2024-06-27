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Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за госизмену

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Верховный суд Крыма приговорил местного жителя, задержанного в Псковской области, к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену.
Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии за госизмену
  • РИА Новости

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что суд признал его виновным и «назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет».

Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима.

Также осуждённому было установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Ранее сообщалось, что против жительницы Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене.

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