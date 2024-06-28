Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Краснодаре

Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутки и двух автомобилей в Краснодаре.

Об этом РИА Новости заявили в ГУ МВД Кубани.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь граждан, из них трое детей. Необходимо отметить: на момент аварии в автобусе находились два пассажира, они не пострадали», — отметили в ведомстве.

Согласно данным ГУ МВД, водитель автомобиля Hyundai при перестроении из крайней правой полосы в левую столкнулся с маршрутным автобусом. От удара иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Lada.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Кемеровской области.