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«Вещи становятся всё более и более иррациональными»: Кнайсль — о юридических нормах в странах Запада

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Телеканал RT и видеоагентство Ruptly в рамках Петербургского международного юридического форума проводят собственную сессию «Отмена права в западных странах». В дискуссии примут участие экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, диссидент и бывший польский судья Томаш Шмидт, зампред Госдумы, заслуженный юрист РФ Ирина Яровая, депутат парламента Молдавии Денис Уланов и другие спикеры. RT ведёт прямую трансляцию.

 

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